Akçaray'ın 2. etabında ilk test sürüşü yapıldı

etabındaki ilk test sürüşünü yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattının 2.2 kilometrelik 2. etabında sona gelindi. Yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk haftalarında hizmete açılması planlanan Akçaray tramvay hattının 2. etabında ilk test sürüşünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram gerçekleştirdi. Kocaeli Bilim Merkezi önünden başlayan test sürüşü sırasında Genel Sekreter İlhan Bayram'a Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, Ulaşım Daire Başkanı Tolga Cankaya ve firma yetkilileri eşlik etti. Bilim Merkezi durağından başlayan test sürüşü okullar bölgesinde sona erdi.

Seka Park durağının ardından duraklar Kongre Merkezi, Seka Devlet Hastanesi ve Okullar Bölgesi durakları olarak adlandırıldı. 3 durakta ilk test sürüşünü gerçekleştiren Genel Sekreter İlhan Bayram, okullar bölgesi durağında çalışanlara baklava ikram etti. Tramvayın 2 etabının Kocaeli halkına hayırlı olmasını dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Bu hattın esas amacı okullar bölgesi. Burası Bin 600 metre uzunluğunda bir hat. Üzerinde 3 durağımız var. Bu üç durak Kocaeli trafiğini önemli bir şekilde rahatlatacak. Özellikle okullar bölgesinde çok öğrenci var. Öğrencileri getiren servisler buradaki trafikte sıkışıklığa neden oluyor” dedi.

Tramvay hatlarının yeni dönemde uzatılacağını ifade eden Genel Sekreter Bayram, “2 etabın hizmete açılmasının ardından yeni hatların inşasına başlanacak. 2. etaptan sonra Plajyolu ve Kuruçeşme hattı yapılacak. Bu hatlar da yapıldığında şehir trafiğini hem konfor bakımından hem de güvenlik bakımından daha iyi bir seviyeye getireceğiz. Kocaeli bunların daha iyisine layık bir şehir. İnsanların günlük yaşantısını kolaylaştırmak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Bu projelerde görev alan ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.