Akıllı tarımın öncülerinden Hektaş'a performans ödülü

Hektaş, Kocaeli Sanayi Odası'nın düzenlediği ve sanayi kuruluşlarının ödüllendirildiği Çizgi Üstü Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri'nde kimya sanayi sektörü büyük ölçekli kuruluş kategorisinde ödüle layık görüldü.

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 11'inci kez verilen 2018 yılı Sektörel Performans Değerlendirme Ödülü'nün sahibi oldu. 3 Aralık'ta Kocaeli'nde düzenlenen ödül törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Körfez İlçesi Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, İlçe Belediye Başkanları, Nevşehir, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Yalova, Düzce Alaplı, Devrek Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları, KSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda sanayici işadamı katıldı. Kimya sanayi sektörü büyük ölçekli kuruluş kategorisinde ödüle layık görülen Hektaş'ın ödülünü şirket adına Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'in elinden aldı.

Hektaş'ın Genel Müdürü Levent Ortakçıer, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Son dönemlerde Türkiye'de ve dünyada önemli atılımlar gerçekleştiren OYAK'ın Hektaş'a olan desteği ile hayalini kurduğumuz katma değerli projeleri bir bir hayata geçiriyor, aldığımız ödüllerle gururlanıyor ve daha çok motive oluyoruz” diye konuştu.

Üreticilerin hayatını kolaylaştırmayı, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla verimliliği arttırmayı hedeflediklerini belirten Ortakçıer, şunları söyledi: "Sadece Türkiye'deki değil tüm dünyadaki besin üretimini etkileyen bir alanda, tarım alanında çalışıyoruz. Dünyayla rekabet edebilmek için tarımda da Ar-Ge'nin ve inovasyonun önemine inanıyoruz. Bu nedenle dünyanın da gündeminde olan yapay zeka ve drone ile uzaktan görüntü işleme sistemleri üzerinde çalışıyoruz".

Hektaş Akıllı Asistan ile yapay zeka tarımın hizmetinde

Hektaş tarafından mobil cihazlar için geliştirilmekte olan akıllı asistan ile arazide çekilen bir fotoğraftan bitkinin hastalığının tespit edilebildiğini belirten Levent Ortakçıer, "Günümüzde en önemli şey zaman ve hız. Kendi mühendislerimizin geliştirmekte olduğu yapay zeka destekli akıllı asistan ile üreticilerimiz arazide mahsullerinde gördükleri herhangi bir hastalığı erken dönemde kolaylıkla tespit edebilecekler. Bu uygulamamızın beta sürümünü, ilk kez geçtiğimiz hafta Antalya'da gerçekleştirilen Growtech Eurasia 2018 fuarında sergiledik. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen firmalar, tedarikçiler ve üreticiler projeye hayran oldular. Ülke ekonomimize güç katmak için tüm sektörlerde bu tür projeler gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

Ortakçıer, yine aynı fuardaki standlarında kurulan drone deneyim alanıyla ziyaretçilere gösterdikleri uzaktan görüntü işleme sistemlerinin tarımda kullanımıyla ilgili bir diğer devam etmekte olan projenin çıktılarını da 2019'da alacaklarını söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen Çizgi Üstü Sektörel Performans Ödülleri'ne layık görülmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Levent Ortakçıer, sözlerine şöyle tamamladı: "Bir OYAK Grubu şirketi olarak, tüm diğer grup şirketlerimizin kendi alanlarında yaptıkları gibi biz de tarım alanında üzerimize düşen görevi üstleniyoruz. Hem ülkemize hem de sektörümüze önemli katkılar sağlıyor, ülkemiz için elimizi taşın altına koyuyoruz. Çalışmalarımızın böyle anlamlı ödüllerle takdir görmesi, yaptığımız işe olan inancımızı daha da artırıyor".