Akıllı ulaşım için çalışmalar sürüyor

Kentteki akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirmek amacıyla toplantılar ve saha gezileri yapılıyor.

Ulaşımda yatırımlar gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım talebini güvenli, çevreci ve konforlu bir şekilde karşılayabilmek için çalışmalarına devam ediyor. 2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, bu plan çerçevesinde kentte akıllı ulaşım sistemleri kuruyor. Gelişen bilişim teknolojilerinden faydalanılarak akıllı ulaşım sistemlerine yönelen Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli için Akıllı Ulaşım Sistemi bileşenleri içeren şehir içi yol ve yerel trafik kontrolünü barındıran gelişmiş bir şehir yönetim sistemi tasarlamak ve uygulamak için çalışıyor.

Bu hedefle, 20 Mart 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanan ‘2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı‘ projesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Sözleşme süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 380 takvim günü olup, 2024 nisan ayında tamamlanması öngörülen proje için toplantılar devam ediyor. Bu çerçevede, Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Ölçme ve Değerlendirme toplantısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın ve Büyükşehir uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda akıllı ulaşım altyapılarının incelenmesi, uygulama örneklerini yerinde görmek ve incelemek amacıyla saha gezisi yapıldı.