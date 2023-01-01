Kocaeli'de trafik güvenliği için kurulan akıllı ulaşım sistemlerine 2023 yılında 150 kamera daha eklenecek.

Kocaeli'de 2022 yılında trafik güvenliği çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlarla birlikte akıllı ulaşım sistemlerinin kurulumu gerçekleştirildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından kent genelindeki önemli ana ulaşım aksları ve yoğun kavşaklardaki trafik akışı takip ediliyor. Sorunlara zamanında müdahale edebilmek için yüksek çözünürlüklü 110 adet trafik izleme kamerası devreye alındı. Trafik izleme kameralarının görüntüleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD gibi birimlerinde hizmetine sunuldu. Ayrıca 150 kameranın montaj ve test süreci devam ediyor. 2023 yılında 150 kameranın daha sisteme dahil edileceği belirtildi.