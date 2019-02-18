Aklınla 1000 Yaşa Yarışması'nda yarı final heyecanı

Kocaeli'nde “Aklınla 1000 Yaşa” zeka oyunları yarışmasının yarı finalinde yarışan bin 250 öğrenci finale kalabilmek için ter döktü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak ilk ve ortaokullara yönelik faaliyet gösteren Bilgi Evleri'nin 4'üncü sınıf öğrencileri için düzenlediği Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nın hafta sonu gerçekleştirilen yarı finaline il genelinde bin 250 öğrenci katılım gösterdi. İzmit, Gebze ve Gölcük ilçelerinde belirlenen okullarda gerçekleşen yarı finale, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmaya katılan 17 bin 218 öğrenciden, yarı finale kalan bin 250 öğrenci finale kalabilmek için ter döktü.

Yapılan ön eleme sonrası her sınıf öğretmeni 2 öğrencisi ile yarışmaya katıldı. Yarı final sınavları hafta sonu İzmit Türkan Dereli İlkokulu, Gölcük Barbaros İlkokulu ve Gebze 50'nci Yıl Chrysler İlkokulu'nda gerçekleşti. Yarı finale katılan bütün öğrencilere sürpriz hediyeler takdim edildi. 22 Şubat Cuma günü açıklanacak olan yarı final sonuçlarının ardından finale girmeye hak kazanan öğrenciler 9 Mart tarihinde birinci olmak için birbirleriyle yarışacak.