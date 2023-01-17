Akmeşe Menderes Caddesine estetik dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki üstyapı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmit Akmeşe Mahallesi Menderes Caddesine üstyapı yenileme çalışmaları çerçevesinde 209 adet 10 metre boyunda dekoratif aydınlatma konulacak. Böylece cadde ışıl ışıl ve estetik bir görünüme kavuşacak. 600 metre uzunluktaki Menderes Caddesinde bin 550 ton plent miks temel, bin 275 ton binder, 800 ton da aşınma asfalt serimi yapılacak. Bin 200 metreküp kazı çalışması yapılan cadde de eskiyen asfaltın trimer kazısı ile sökülmesi sonrası asfalta hazır hale getirildi. 2 bin metrekare baskı beton bin 200 metre bordür ile kaldırım çalışması yapılacak caddede aydınlatma için elektrik hatları yer altına alındı.