Akse Kitap Kahve'de sona doğru

Çayırova Belediyesi'nin ikincisini hayata geçirdiği Akse Kitap Kahve'de sona yaklaşıldı. Kütüphane ve kafeterya kısmında çalışmaların tamamlandığı Kitap Kahve'de çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve'den sonra Akse Kitap Kahve de son çalışmalar yapılıyor. Kütüphane ve kafeterya bölümünde çalışmalar tamamlanırken, çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tasarımı, Çayırova ve deniz manzarasıyla göz kamaştıran projenin kısa bir süre içinde hizmete açılması planlanıyor. Akse Kitap Kahve, yeşil alanı, manzarası ve kafeteryası ile dikkat çekiyor. Eşsiz şehir manzarası ve yeşil ile iç içe olma özelliği taşıyan proje ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunacak.