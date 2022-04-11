İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akşemsettin Caddesi asfaltlandı

Körfez ilçesinde bulunan Akşemsettin Caddesi’nde asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Körfez ilçesinde bulunan Akşemsettin Caddesi'nde asfalt serim çalışmaları tamamlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, hafta sonu Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde asfalt serimi yapıldı. Gece saatleri boyunca devam eden çalışmada önce yol kazılarak asfalta hazırlandı. Ardından ekipler tarafından trafiğin en yoğun olduğu caddeye asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, Fatih Mahallesi'ni ziyaret ederek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.