Akşemsettin Caddesi yeni görünümüne kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, caddedeki aydınlatma direkleri yolun ortasındaki refüjden yol kenarına alındı. Caddede orta refüj de kaldırılarak trafiğin daha akıcı hale gelmesi sağlandı. Cadde boyunca binder asfaltın yola oturması sürecinin de tamamlanmasıyla caddede son kat aşınma asfaltı serimi çalışmaları da gerçekleştirilecek. Orta refüjden kaldırılan aydınlatma direkleri ise dekoratif direkler ile değiştirildi. Tamamlanan çalışma sonrasında da cadde, ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Yetkililer, kaldırımlardaki çalışmaların da kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.