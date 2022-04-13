Akşemsettin Caddesi'ne bin 130 ton asfalt serildi

KOCAELİ (İHA) – Akşemsettin Caddesi'ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 130 ton asfalt serildi.

Körfez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları da tamamlandı. Ekiplerin caddede trimer kazısı ile bozuk zemini kazmasının ardından bin 130 ton asfalt serimi yapılarak yolun konforu sağlandı. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki caddenin alt ve üst yapı çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.