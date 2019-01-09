Akşener'in mahallesinde Erdoğan daveti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in memleketi İzmit'in Gündoğdu mahalle sakinleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısına davet edildi.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İzmit Belediye Başkan aday adayı Zekeriya Özak, İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde kar yağışı altında esnaf turu yaptı, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Başkan adayı Özak, mahalle sakihlerini 12 Ocak 2018 Cumartesi günü Recep Topaloğlu spor salonunda yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı aday tanıtım toplantısına davet etti. Özak “Sorun çözmek, güzel ve huzurlu bir şehir ortamı oluşturmak bizim işimiz. Birlik ve beraberlik içinde sizlere layık olan en iyi en güzel hizmeti yine AK Partimizle birlikte bizler yapacağız” dedi.

Belediye Başkan Aday Adayı Zekeriya Özak'ın Gündoğdu ziyaretleri Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, Ak Parti Gündoğdu Mahalle temsilcisi Erkan Özon ve teşkilat mensupları karşıladı. Özak Gündoğdu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtar Ersoy, Gündoğdu için bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan dolayı Özak'a teşekkür etti.

İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Zekeriya Özak esnafa bol kazançlar ve hayırlı işler diledi. Ziyaretlerde esnafın işlerinde sorunları ve önerilerini de dinledi.