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Akü hırsızı yakayı ele verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinden araçlardan akü çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinden araçlardan akü çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, 2 Ocak tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesinde bulunan bir araçtan akü çalan şahıs kayıplara karıştı. Durumu fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde araçtan akü çalan şahsın E.A. olduğu tespit edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından aküyü çaldığı sanayi sitesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. E.A. emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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