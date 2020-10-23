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Alacak verecek kavgasında yaralanan şahıs kurtarılamadı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde alacak verecek konusunda çıkan tartışmada silahla yaralanan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde alacak verecek konusunda çıkan tartışmada silahla yaralanan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.


Olay akşam saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A.(36) adlı şahıs, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi olduğu Burak S.İ.(32) ile karşılaştı. İkilin arasında başlayan konuşma daha sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Y.A., Burak S.İ.'ye ateş etti. Karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Burak S.İ., yere düştü


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı Burak S.İ., Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Burak S.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayın ardından Y.A., polis merkezine giderek teslim olurken olay hakkında inceleme başlatıldı.

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