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Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Kocaeli’de alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Kocaeli'de alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.


Olay, Kartepe ilçesine bağlı Sarımeşe Mahallesi Paşadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan E.D. ile M.A., cadde üzerinde bir araya geldi. İkilinin bir süre devam eden tartışmasından sonra M.A., silahını çıkarıp E.D.'ye kurşun yağdırdı. E.D., göğsüne ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralandı. M.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.D., sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde M.A. da bir süre sonra yakalandı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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