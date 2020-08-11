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Alacaklısını elindeki tabanca ile kovalarken 3 kişiyi vurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir şahıs sanayi sitesinde gördüğü alacaklısını kovalarken ateş açtığı tabancası ile bir iş yerindeki 3 kişini yaraladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir şahıs sanayi sitesinde gördüğü alacaklısını kovalarken ateş açtığı tabancası ile bir iş yerindeki 3 kişini yaraladı. Eli silahlı şahsı vatandaşlar etkisiz hale getirildi.


Olay, İzmit ilçesi İzmit Sanayi Mahallesi 11. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit'te bir oto galerinin sahibi olduğu öğrenilen A.Ü. isimli şahıs, sanayi sitesine aracının camını yaptırmaya geldi. Yolda ismi öğrenilemeyen alacaklısını gören A.Ü., tabancasını çıkartarak kendisinden kaçan şahsın arkasından koşmaya başladı. Şahsın arkasından ateş açan A.Ü., bir iş yerinin önünde bekleyen A.K.Y., M.M. ve A.D. isimli 3 şahsı silahla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar ise şahsı etkisiz hale getirerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan A.K.Y. isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralanan şahısların 2'sinin iş yerinde çalıştığı, 1'inin ise müşteri olduğu öğrenildi.



Vatandaşların etkisiz hale getirdiği saldırgan şahıs gözaltına alındı


Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen A.Ü. isimli şahsı, sanayi sitesinin güvenlik görevlilerinden teslim aldı. Şahıs alınan güvenlik önlemleri eşliğinde bindirildiği polis aracı ile polis merkezine götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği iş yerinin önünde incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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