İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alev alev yanan 4 balıkçı barakası küle döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iskelede çıkan yangında alev topuna dönenen balıkçı barınağı kullanılmaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iskelede çıkan yangında alev topuna dönenen balıkçı barınağı kullanılmaz hale geldi. Yangında iki balıkçı teknesi de zarar gördü.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ormiral Salim Dervişoğlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde bulunan iskelede ki barakalarda henüz öğrenilemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapıla müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yanından yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, 4 balıkçı barınağı kullanılmaz hale geldi. Sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi ise zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.