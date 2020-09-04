Alevi vatandaşlar, Aşure Günü'nde buluştu

Alevi vatandaşlar, Muharrem ayı oruçları sonrasında Darıca Cemevi'nde düzenlenen aşure etkinliğinde buluştu.

Hicri Muharrem ayı başlangıcında tutulan oruçtan sonra Alevi vatandaşlar tarafından Aşure Günü kutlanıyor. Darıca ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Kültür ve Görgü Derneği Darıca Cemevi'nde, Aşure Günü etkinliği kapsamında kurban eti, aşure ve lokma ikramları yapıldı. Pandemi dönemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinliğe, katılımcı sayısı kısıtlı tutuldu.

Darıca Cemevi'nde düzenlenen etkinlik aşure kazanı önünde Dede Veysel Dal tarafından yapılan dua ile başladı. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Anadolu Kültür ve Görgü Derneği Darıca Cem Evi Başkanı Hüseyin Koca, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında yapılan dua sonrasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Bu program vesilesi ile cenabı Allah'ın sevgili kullarını anıyoruz. Muharrem ayı tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum. Allah, yapılan hayır ve hasenatları kabul eylesin. Sevinçlerimizi paylaştığımız kadar üzüntü ve kederlerimizi de paylaşmalıyız. Biz aramızdaki birlik ve beraberliği tesis ettiğimiz sürece kimse aramıza nifak sokamaz. Hepimiz kardeşiz, sizlere Başkanımız Tahir Büyükakın'ın selamlarını iletiyorum”dedi.

Kocaeli'deki yerel yönetimlerin ayrım yapmaksızın insanların kalbine dokunduğunu belirten Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, asıl ibadetin insana hizmet olduğunu ifade ederek, “Kocaeli bu acıdan örnek bir kent. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, bunu ifade ediyoruz. Bütün inanç merkezlerine eşit bir şekilde yaklaşan Kocaelili belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Biz artık biriz, bize Alevicilikte yakışmaz Sunnicilikte yakışmaz. Biz aynı Allah'a aynı peygambere inanıyoruz. Alevi Sunni ile evlendi, birçok insanımız akraba oldu, torun sahibi oldu. O yüzden bu toplumu kimse bölemez” dedi.

Programda söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimizden bu yana Cemevi Derneğimizin başkanı ve diğer arkadaşlarımız ile birlikte bir ayağımız burada. Hiçbir zaman Cemevi'nin burada ötekileşmesini arzu etmiyoruz. Hiçbir farkımızın olmadığını üzerine basa basa göstermek için buradayız. Darıca'daki tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek için caba gösteriyoruz” diye konuştu.

Kerbela Olayının 1340. yılında olduklarını belirten Anadolu Kültür ve Görgü Derneği Darıca Cem Evi Başkanı Hüseyin Koca, “Bizde yassı matemimizi ve oruçlarımızı tutarak, aşure ve kurban lokmalarımızı siz değerli canlarımız ile paylaşmak üzere burada bulunmaktayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tahir Büyükakın ve katkıda bulunan tüm canlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.