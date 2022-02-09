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Alevi vatandaşlara küfür eden şahıs tutuklandı

Kocaeli’de sosyal medya platformundan Alevi vatandaşlara küfür eden şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de sosyal medya platformundan Alevi vatandaşlara küfür eden şahıs tutuklandı.


Kocaeli'de internet uygulaması üzerinden yayın yapan Y.T. isimli şahıs, Alevi vatandaşlara küfürler etti, yayına katılan bir Alevi kadına da hakaret etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki toplayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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