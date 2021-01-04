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Alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin arasından itfaiye ekiplerince kurtarılan kaplumbağa su ile yıkanarak hayatta kalması sağlandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin arasından itfaiye ekiplerince kurtarılan kaplumbağa su ile yıkanarak hayatta kalması sağlandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Kandıra ilçesi Topluca Mahallesi'nde boş bir arazide anız yangını çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise itfaiye ekiplerince son anda yanmaktan kurtarıldı. Ekipler, kabuğunun bir kısmının yandığı belirlenen kaplumbağayı su ile yıkayarak hayatta kalmasını sağladı. Ekipler, kaplumbağayı sağlık durumunun iyi olduğunu görünce yeniden doğaya saldılar.

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