Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alevlere teslim olan bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte ev adeta alev topuna döndü. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.