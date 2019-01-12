Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan kahvehane kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi Gölkent 1. Etap Sokak'ta gece saatlerinde bir kahvehanede yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kahvehane kullanılamaz hale gelirken, ekipler tarafından yapılan ilk incelemelere göre yangının kundaklamadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.