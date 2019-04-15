Alevlerin sardığı ahşap ev küle döndü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde alevlerin sardığı tek katlı ahşap ev küle döndü.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Seki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa U. isimli bir vatandaşın kiracı olarak yaşadığı ahşap evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bahçede odun kırarken evden yükselen dumanları fark eden Mustafa U. durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm evi saran alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık yarım saat sonra kontrol altına alınarak söndürülebildi. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlattı.