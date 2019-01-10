İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alevlerin sardığı binada mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir binada çıkan yangında evlerinin balkonunda mahsur kalan 3’ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binada çıkan yangında evlerinin balkonunda mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evinin alevlere teslim olduğunu gören kadın, göz yaşlarına hakim olamadı.



Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Kestel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı binanın giriş katında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, yangına evlerinde yakalanan binadaki vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Evi duman basınca balkona sığınan 5 kişiyi itfaiye kurtardı


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yanda binanın giriş katında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, diğer yandan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenli araç ile balkonda mahsur kalan bina sakinlerine ulaşan ekipler, vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan 3'ü çocuk 5 kişi Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yanan evini gözyaşları içinde izledi


Yangın ekipler tarafından yapılan çalışma ile yaklaşık yarım saat sonra kontrol altına alındı. Evinin alevlere teslim olduğu haberini hastalanan oğlunu götürdüğü hastanede alan bir kadın ise koşarak geldiği olay yerinde yanan evini göz yaşları ile izledi. Çıkan yangında dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.