Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, büyük ölçüde hasarın oluştuğu ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahar D. isimli bir vatandaşa ait tek katlı evde içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan söndürme çalışmaları sonucunda alevler yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, büyük hasarın oluştuğu ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.