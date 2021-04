Alfa bioenerjinin şaşırtan faydaları

Bioenerji Uzmanı Kudret Sarıalioğlu Çebi, alfa bioenerjinin fiziksel, ruhsal, zihinsel ve enerjetik olarak bütüncül bir terapi yöntemi olduğunu belirterek, "Pozitif enerji vücuda girip yayılınca negatif enerji vücuttan atılır. Böylece denge sağlanmış ve sağlıklı bir yaşam için iyi bir adım daha atılmış olunur. Eğer bioenerji seanslarını alırsanız bunun bedeninize ve ruhunuza çok iyi geldiğini fark edeceksiniz" dedi.

Bionerji dengesinin en iyi seviyede tutulması gerektiğini ifade eden Bioenerji Uzmanı Kudret Sarıalioğlu Çebi, verimli çalışma, stressiz yaşayabilme, hedefe odaklanabilme ve hayat enerjisi için bu durumun zorunlu olduğunu kaydetti. Gün içinde istemsiz de olsa bazı anlarda dengenin bozulabildiğine dikkat çeken Çebi, "Bunun birçok sebebi vardır. Yaşanılan ortamlar (kirli hava, yapay gıdalar ve maruz kaldığımız dalgalar vs.) hayat standartlarımız ve şartlarımız (stres, sosyal çevremiz, sanat ve spora zaman ayıramama vs.), duygularımızı (panik, endişe, korku vs.) kontrol edememek bu dengenin bozulmasının başlıca sebeplerindendir. Eğer günlük yaşamdaki dengemizde bir bozulma olursa vücudumuz bizi bu konuda kendiliğinden uyarıyor. Uyku bozukluğu, aşırı terleme, yorgunluk ve halsizlik, çabuk sinirlenme, memnuniyetsizlik gibi durumlar artık sık karşılaştığımız durumlar olmaktadır. İşte tüm bunların esas çıkış noktası bioenerji ile alakalıdır ve bioenerji dengesinin kısa sürede tekrar kurulması gerekmektedir" dedi.

"Evrendeki enerjiyi alır"

Alfa bionerjinin genel faydaları hakkında bilgiler veren Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bağışıklık sistemini güçlendirerek, zindelik sağlar. Vücuttaki kan akışını hızlandırmada etkilidir. Metabolizma hızını arttırır. Kronik yorgunluk şikayetlerinde oldukça etkilidir. Ruhsal ve zihinsel blokajları ortadan kaldırmada etkilidir. Her türlü akut ya da kronik ağrı durumlarında etkilidir. Fiziksel, ruhsal, zihinsel ve enerjetik olarak bütüncül bir terapidir. Merkezimizde ya da uzaktan uyguladığımız teknik alfa bioenerji tekniğidir. Çok güçlü bir enerji yöntemi olan bioenerjiyi almak için önce ona inanmak gerekmektedir. Ayrıca bioenerji dengesi kişiyi fiziksel olarak koruduğu gibi ruhsal olarak da korur. Uzman bioenerjist adeta mercek gibidir, bioenerjiyi toplar ve onu yoğunlaştırır. Daha sonra kişiye 20-30 cm uzak mesafeden aktarım yapar. Evrendeki enerjiyi alır, kişi için uygun duruma getirir ve ona yansıtırlar. Uzman, avuç içi tabir edilen yerden kişinin vücuduna el değmeden pozitif enerji göndermektedir. Pozitif enerji vücuda girip yayılınca negatif enerji vücuttan atılır. Böylece denge sağlanmış ve sağlıklı bir yaşam için iyi bir adım daha atılmış olunur. Eğer bioenerji seanslarını alırsanız bunun bedeninize ve ruhunuza çok iyi geldiğini fark edeceksiniz. Alfa bioenerji ile uygulanan ve aktarılan enerji şifası kişinin bedeninden haftalar geçse de asla çıkmaz. Kişide şifa süreci devam eder. Gelmesi gereken en uygun seviyeye gelir."