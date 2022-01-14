Ali Koç'a o isimden destek geldi

KOCAELİ (İHA) – Fenerbahçe Kongre üyesi Ali Asker Aksu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tam destek verdi. Aksu, "Başkanımız Ali Koç maddi ve manevi tüm olumsuzluklara karşı durarak camiamızın üzerinde kalkan olmaya büyük bir özveriyle devam etmektedir" dedi.

Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu, Ali Koç'a tam destek verdi. Aksu, özellikle futbol sahalarında Fenerbahçe'ye yönelik kötü hakem yönetimleri ve haksızlıkların altını çizerken buna rağmen camianın başarılarıyla baş edilemediğini belirtti. 3 Temmuz 2011'de yapılan şike kumpas operasyonunun kulübü ciddi zararlara soktuğuna değinen Aksu, kulübün o tarihten sonra yaşadığı ekonomik sıkıntılardaki sorumluluğun ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç'ta olduğunu, yalnızca Fetullahçı Terör Örgütü'nde olduğunu söyledi. Tüm Fenerbahçelilerin sabırlı ve dirayetli olması gerektiğine vurgu yapan Ali Asker Aksu, Ali Koç'un arkasında durulması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Kötü yönetim ve haksızlıklara rağmen başarılarımızla baş edilememiştir"

Ali Koç'un başkanlığı döneminde yönetimde kabul edilebilir riskler alındığını söyleyen Aksu, haksızlıklara rağmen başarılarıyla baş edilemediğini söyledi. Aksu, “Başkanımız Ali Koç'un da bulunduğu önceki Fenerbahçe yönetimimiz döneminde kabul edilebilir riskler alınarak futbol, basketbol, voleybol ve bunlar dışındaki amatör branşlarda çok zor kaybeden, kolay kazanan takımlar oluşturulmuştur. Özellikle ligde futbol sahalarında başlayan kötü hakem yönetimleriyle haksızlıklara maruz kalmış buna rağmen başarılarımızla baş edilememiştir” şeklinde konuştu.

"Felaketin sorumlusu Fetullahçı Terör Örgütüdür"

3 Temmuz şike operasyonları sonrasında kulübün ağır ekonomik koşullardan geçtiğini belirten Ali Asker Aksu, camianın girdiği çıkmazların faturasının Fetullahçı Terör Örgütü'ne kesilmesi gerektiğini vurguladı. Aksu, “Önlenemez yükselişimize karşı 3 Temmuz 2011'de düğmeye basılmıştır. Kulübümüze yapılan şike kumpas operasyonuyla başlayan ve günümüze kadar gelen süreç içerisinde kulübümüz ağır ekonomik risklerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Buna rağmen büyük Fenerbahçe taraftarımızın ve sevenlerinin özverileriyle ayakta kalmayı başardık. Başkanımız Ali Koç yönetiminde bu mali çıkmazın ve karmaşanın yönetilmesi aslında bir felaket yönetimiydi. İçinden çıkmakta olduğumuz bu felaketin sorumlusu ne eski başkanımız Aziz Yıldırım ne de şimdiki başkanımız Ali Koç'tur. Bunun sorumlusu devletin kılcal damarlarına kadar sızmış olan Fettullahçı terör örgütüdür. Fenerbahçe camiası aile içi eleştirilere her zaman açık olmuştur ancak bu eleştirilerin camiamız dışına taşması rakiplerimizi değil düşmanlarımızı mutlu etmektedir” ifadelerini kullandı.

"Camiamızın bu son virajda biraz daha sabırlı ve dirayetli olması gerekmektedir"

Ali Koç'un camia üzerindeki maddi ve manevi tüm olumsuzluklara karşı kalkan oluşturduğunu söyleyen Aksu, Fenerbahçe camiasının da son virajda dirayetli ve sabırlı olması gerektiğini belirtti. Ali Asker Aksu, “Bu süreçte bizler kazandığımız savaştan yorgun ve yaralı olarak çıktık. Başkanımız Ali Koç bu maddi ve manevi tüm olumsuzluklara karşı durarak camiamızın üzerinde kalkan olmaya büyük bir özveriyle devam etmektedir. Bu mücadelemizin başarıyla sonuç vermesi için büyük Fenerbahçe camiamızın bu son virajda biraz daha sabırlı ve dirayetli olması gerekmektedir” dedi.

"Ali Koç'un arkasında durulması gerekmektedir"

Ali Koç'a destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Aksu, gelecek nesillere taşınacak başarıların anahtarının da bu olduğunu söyledi. Aksu, “Unutmayalım ki, hangi takımı tutarsa tutsun tüm taraftarların hayranlıkla izlediği harika Fenerbahçe taraftarımız ve yine hangi takımı tutarsa tutsun bir gün gelip de Fenerbahçe'de top koşturmak isteyen sporcular için Fenerbahçe, hayalleri süsleyen bir rüyadır. Fenerbahçe rüyasının devam etmesi ve gelecek nesillere taşınması için camiamızın birlik ve beraberliğinin bozulmaması ve başkanımız Ali Koç'un arkasında durulması gerekmektedir. Gelecek nesillere taşıyacağımız başarılarımızın anahtarı işte budur!” şeklinde konuştu.