Alikahya Asım Kibar OSB yolunda genişletme

Ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı Alikahya Asım Kibar OSB'ye ulaşımın sağlandığı Ertuğrul Caddesi'nin 100 metrelik kısmında yol genişletildi. 7 metre genişlikteki yol 12 metre genişliğe çıkarılarak TIR ve kamyonların geçişlerinin daha rahat olması sağlandı. 200 ton asfalt serimi yapan ekipler, yol kenarında da bordür imalatı yaptı.