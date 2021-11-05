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Alikahya Atatürk Mahallesi'nde asfalt hazırlığı başladı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mesaisine Alikahya Atatürk Mahallesi’nde devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mesaisine Alikahya Atatürk Mahallesi'nde devam ediyor.


İzmit'te zamanla deforme olan yollarda çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi'nde asfalt öncesi PMT serimi çalışması başlattı. Ekipler, Alikahya Atatürk Mahallesi Yeni Çiftlik, Akkale, Muratlı, Hatipli ve Gülşah Baş sokakta PMT serimi gerçekleştiriyor. Bin 300 metre uzunluğundaki yolda 3 bin 500 ton PMT seriminin ardından toplam 2 bin 200 ton sıcak asfalt serilecek.

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