Alikahya Gençlik Merkezi'nde sona gelindi

Kocaeli'de gençlerin vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacıyla inşa edilen Alikahya Gençlik Merkezi, açılış için gün sayıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı. Belediye ekipleri binanın mekanik işlerini de tamamladı. Buna göre, binanın elektrik tesisatlarını çeken ekipler, elektrik ve mekanik vrf sistemlerini devreye almaya başlayacak. Binanın girişindeki engelli rampası ve giriş merdiven korkulukları da tamamlandı. Binanın iç merdivenlerinin korkuluk ve boya işlemlerine devam eden ekipler, Alikahya Gençlik Merkezi'nin kapı montajlarına ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

Tamamlandığında gençlere ücretsiz hizmet verecek Alikahya Gençlik Merkezi, 900 metrekarelik kapalı alana sahip. 4 katlı binanın içinde 3 sınıf, kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar, konsol oyunu salonu, spor salonu, sanat atölyesi ve bilgi işlem odası bulunuyor.