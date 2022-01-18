Alikahya stadyum bağlantı yolunda ilk kazma vuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolunun Köseköy battı çıktısının batı kısmından Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalarına başladı. Köseköy battı çıktı ile Mobesko önündeki yan yol birleştirilerek ulaşım kolaylığı sağlanacak. Yan yollarıyla birlikte 13 kilometre uzunluğundaki yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.

Köprü yapılacak

Alikahya TEM Otoyolu altındaki menfez yıkılarak 22 krişli prefabrik köprü yapılacak. TEM Otoyolu altındaki menfezin yıkımı esnasında trafik akışının aksatılmaması için aşama aşama yıkım gerçekleştirilecek. İlk aşamada İstanbul-Ankara istikameti daha sonra da Ankara-İstanbul istikametinde menfez yıkımı yapılacak. Menfez yıkım işine başlanmadan TEM Otoyolu yanında alternatif yol yapımına başlandı. 700 metre uzunluğundaki yolda terasman kazı çalışmalarına başlandı. Terasman kazısı sonrası asfaltlanarak İstanbul-Ankara istikametine trafik akışı yapılacak duble yolun tamamlanması sonrası TEM Otoyolu altındaki menfezin yıkımına başlanacak.

30 metre genişliğinde

Bağlantı yolu kapsamında Yirim Deresi üzerindeki eski köprü de yıkılarak yerine 50 metre uzunlukta 30 metre genişlikte 22 duble yol yapılacak. Mevcut durumda stadyum erişimi güneydeki ve kuzeydeki yan yollar kullanılarak, Sanayi Caddesi üzerinden sağlanıyor. D-100 Karayolu ile stadyum bağlantısı 30 metre olarak planlanmış imar yolu ile sağlanacak. Kavşağın doğusunda ve batısında imalatları tamamlanan yan yolların da sürekliliği sağlanarak karayolu ayrılma ve katılmaları güvenli hale getirilecek. Proje kapsamında kuzey bağlantı yolu devamında TEM altındaki menfez revize edilerek 22 yol ile sağlanacak şekilde yenilenecek. Yirim Dere Köprüsü yeni güzergaha uygun olarak 22 şerit olarak yeniden yapılacak.

"Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Yapım İşi" projesi kapsamında toplam 13 kilometre uzunluğunda yol yapılacak. Projede 4 adet prefabrik öngerme kirişli köprü ve D-100 üzerinde 1 adet çelik yaya üst geçidi inşa edilecek. D-100 üzerine 1 adet, TEM Otoyolu üzerinde 1 adet, Yirim Deresi üzerine 1 adet olmak üzere 4 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edilecek. Çalışmalarda Vatan Caddesinde yeni menfez yapılacak. Proje kapsamında 32 bin 830 metrekare parke döşenecek. Toplam 130 bin metreküp kazı ve 71 bin ton asfaltlama yapılacak olan proje kapsamında 10 bin 590 metre uzunluğunda drenaj hattı inşa edilecek.