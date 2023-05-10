Alikahya'da bin 880 metre asfalt çalışması yapılacak

Kentin dört bir yanında yol bakım ve yenileme çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 cadde ve 3 sokakta aynı anda sürdürdüğü çalışmalar neticesinde Fatih Mahallesine güvenli ve konforlu yollar kazandıracak. Asfalt öncesi trimer çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü, bugün itibariyle asfalt serme çalışmalarına da başlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü, Akarca Caddesinin 450 metrelik kısmında bin 200 ton, Horasan Caddesinin 400 metrelik kısmında 600 ton, Kemal Sunal Caddesinin 250 metrelik kısmında 650 ton, Alsancak Caddesinin 160 metrelik kısmında 150, Fener Sokağın 250 metrelik kısmında 450 ton, Kural Sokağın 250 metrelik kısmında 450 ton ve Seyit Onbaşı Sokağın 120 metrelik kısmında 200 ton olmak üzere toplam bin 880 metre uzunluğunda 3 bin 700 tonluk asfalt çalışması gerçekleştirecek.