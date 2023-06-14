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Alikahya'da iki önemli güzergah asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi tarafından İzmit Alikahya Akarsu Caddesi ve TEM Otoyolu bağlantı yolu asfaltlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Alikahya Akarsu Caddesi ve TEM Otoyolu bağlantı yolunda asfaltlama çalışması yapıldı. Çevredeki sanayi kuruluşları sebebiyle ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılan ve bozulan Akarsu Caddesi asfaltlanarak konforlu hale getirildi. Büyükşehir Yol Bakım Timi tarafından asfaltlanan Alikahya Akarsu Caddesi ve TEM Otoyolu bağlantı yolu aynı zamanda Kocaeli Stadı'na ulaşımda da önemli arterlerden biri.

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