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Alikahya'da yol çalışması yapılıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi, Alikahya Fatih Mahallesi’nde başta Çeliksoy, Sancar ve Dumanlı Sokak’ta gerçekleştirilen asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi, Alikahya Fatih Mahallesi'nde başta Çeliksoy, Sancar ve Dumanlı Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt çalışmasını yerinde inceledi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıllardır bakımları gerçekleştirilmeyen ve yıpranan yolları yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Alikahya Fatih Mahallesi'nde birbiriyle bağlantılı olan Çeliksoy Sokak, Sancar Sokak, Dumanlı Sokak, Cem Sultan Sokak, Subaşı Sokak, Canlı Sokak, Gölhisar Sokak ve Akdere Sokak'ta yaklaşık 4 bin ton asfalt kullanılarak 2 bin 540 metre uzunluğunda asfalt yol vatandaşların kullanımına açılacak.


Çalışmaların yapıldığı bölgeye ekibiyle beraber giden Başkan Hürriyet'i mahalle sakinleri karşıladı. Mahalleliyle sohbet ederek bölgede yapılması gereken eksiklikleri not alan Başkan Hürriyet notlarını alarak asfalt çalışması tamamlandıktan sonra diğer eksikliklerin de giderileceğinin sözünü verdi.

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