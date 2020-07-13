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Alikahya'nın caddeleri prestij kazanıyor

İzmit genelinde asfalt çalışmalarına tempo veren İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi’ni bin ton asfaltla baştan sona yenilerken, mahallenin adeta çehresini değiştirdi.

İzmit genelinde asfalt çalışmalarına tempo veren İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi'ni bin ton asfaltla baştan sona yenilerken, mahallenin adeta çehresini değiştirdi.


İzmit Belediyesi, ilçe genelindeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına yaz sezonunda aralıksız devam ediyor. Vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için asfalt çalışmalarında atağa kalkan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıllardır yıpranan Alikahya Mehmet Çavuş Caddesi'nin yolunu asfaltla baştan sona yeniledi. 800 metre uzunluğundaki cadde, bin ton asfalt kullanılarak yepyeni bir görünüm kazandı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz hafta Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki asfalt yenileme çalışmasını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmayla ilgili bilgi almıştı. Çalışmaların tamamlandığı cadde araç trafiğine açılırken, Alikahya prestijli bir cadde kazanmış oldu. Bölge halkı da yolun yenilenmesiyle çehresi değişen Atatürk Mahallesi'ndeki çalışmalar için, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkürlerini sundu.

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