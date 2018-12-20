Alıkoydukları şahsı çekiçle başından yaralayan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de yaptığı trafik kazasında oluşan 100 bin TL'lik zararı ödetme teklifini kabul etmeyen arkadaşının kafasını çekiçle vurarak darp eden 4 şahıstan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 17 Aralık Pazartesi günü Kocaeli'nin Körfez ilçesi Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye M.E.D.(23) adlı şahıs, kendisine ait araçla karıştığı trafik kazası sonrasında aracında oluşan 100 bin TL'lik zarara arkadaşı O.G.(32)'nin neden olduğunu iddia ederek yanına gitti. Körfez ilçesinde O.G. ile buluşan M.E.D., yaşadığı trafik kazasına aralarında yaşanan tartışma sonucu meydana geldiğini söyleyerek 100 bin TL'lik zararını ödemesini O.G.'ye teklif etti. O.G.'nin teklifi kabul etmemesi üzerine buluşma yerinden ayrılan M.E.D., bir hafta sonra O.G.'ye yeniden görüşme teklifinde bulundu.

Kirazlıyalı ormanlık alana buluşma için giden O.G.'nin yanına bir süre sonra iki ayrı araçla aralarında M.E.D.'nin de olduğu 4 kişi geldi. Araçtan inen M.E.D. ve arkadaşları, aracın zararını ödemesi teklifini kabul etmeyen O.G.'nin başına çekiçle vurarak darp etti. Daha sonra M.E.D. O.G.'nin abisini arayarak, 100 bin TL getirmemesi halinde kardeşini bırakmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine O.G.'nin abisi Körfez ilçesinde bulunan polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kiralık araçla ormanlık alana gittikleri belirlenen M.E.D. ve 3 kişiyi takibe aldı. Takibin ardından olaya karıştığı belirlenen aracın İzmit Yenişehir Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları takip sonucunda M.E.D., C.B. ve Y.D.'yi Yenişehir'de Y.T.'yi ise Körfez'de gözaltına aldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 4 şüphelinin yapılan incelemelerinde kasten yaralama ve tehdit suçlarından çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar Körfez Adliyesine sevke edildi. Adliyede verdikleri ifade sonras9ında hakim karşına çıkartılan şahıslardan M.ED., C.B. ve Y.T.'nin tutuklanmasına karar verilirken Y.D.'nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.