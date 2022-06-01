Alışveriş festivalinde KO-MEK Sepeti'ne ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen alışveriş festivalinde, el emeği, göz nuru KO-MEK Sepeti ürünleri görücüye çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği tarafından, kentin ekonomisine hareket getirmek ve KOİDER üyelerinin ticari ilişkilerini geliştirmek için her yıl düzenlenen Bazaar Alışveriş Festivali, İzmit Kent Meydanı'nda yoğun katılımla düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivale binlerce vatandaş ilgi gösterdi. Onlarca farklı firmanın stant açtığı festivalde, bando gösterisi, yarışmalar, defileler, dans gösterileri ve konserler gerçekleştirildi.

Festivalin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter ve yönetim kurulu üyeleri ile yüzlerce iş insanı ve vatandaş katılım sağladı.

Birbirinden başarılı iş kadınlarının sahibi oldukları firmalar ve KO-MEK Sepeti'nin stant açtığı festivalde, Kent Meydanı ziyaretçi akınına uğradı. Kadın üreticilerin el emeği, göz nuru çalışmalarının sergilendiği KO-MEK Sepeti herkesin beğenisini topladı. KOMEK kursiyer ürünlerinin de yer aldığı alışveriş festivalinde 33 üreticinin 365 ürünü satışa sunuldu. Üreticiler yüzde 40 gelir elde ederek aile ekonomilerine katkı sağladı.