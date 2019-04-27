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Alışveriş merkezinde organik tarıma dikkat çeken şenlik

Kocaeli’de organik tarıma dikkat çekmek amacı ile AVM’de düzenlenen Tohum Takas ve Organik Tarım Paneli’nde vatandaşlara önemli bilgiler aktarıldı.

Kocaeli'de organik tarıma dikkat çekmek amacı ile AVM'de düzenlenen Tohum Takas ve Organik Tarım Paneli'nde vatandaşlara önemli bilgiler aktarıldı.



Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği tarafından düzenlenen Tohum Takas ve Organik Tarım Paneli 41 Burda Alışveriş Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ile gerçekleştirilen şenlik kapsamındaki organik tarım panelinde konuşmacı olarak yer alan Yeditepe Üniversitesinden Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Metin Turan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan ve Berrin Ertürk, organik tarımın önemi hakkında önemli bilgiler aktardı. Panale Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panelde konuşan Prof. Dr. Metin Turan, Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan ve Berrin Ertürk, kimyasal gübrelerin zararları, endüstriyel tarım, organik gübre kullanımı ve organik beslenme konularında katılımcılara bilgiler aktardı.



Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından panel sona erdi. Panelin ardından şenlik, tohum takas etkinliği ile devam etti. Alışveriş merkezinde kurulan ekolojik pazarda organik tohum takası ve dağıtımı yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de etkinliğe katılarak vatandaşlara tohum dağıttı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik tohumların dağıtılmasıyla sona erdi.

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