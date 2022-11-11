İhlas Haber Ajansı

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Alkollü araç kullanmaktan 1 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Kocaeli’de alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak ile tehdit olmak üzere 2 ayrı suçtan aranan ve 1yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.S. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi.

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