Alkollü iki grup arasında çıkan kavga güçlükle ayrıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü iki grup arasında kavga çıktı. Şahıslar arasındaki kavga ekipler tarafından güçlükle ayrıldı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan Pişmaniyeciler Meydanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir mekanda tartışan iki grup kavgayı sokağa taşıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Alkollü olduğu öne sürülen şahıslar, olaya müdahale eden polis ekiplerine de mukavemet gösterdi. Takviye ekiplerinde bölgeye gelmesiyle kavga ayrıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.