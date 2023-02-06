Alkollü şahıs, karşısına çıkan kadına dehşeti yaşattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kıraathaneden çıkan alkollü şahıs, karşısına çıkan kadını silahla yaralayıp kaçtı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1229/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen A.T. isimli şahıs, sokak üzerinde bulunan kıraathaneden çıkıp yürümeye başladı. Ardından, tanıdığı G.T. isimli kadını gören şahıs, bir anda silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, A.T. ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kadını yaralayıp olay yerinden kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.