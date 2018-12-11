Alkollü sürücü devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde alkollü sürücü idaresindeki otomobil, demir bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada alkollü sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Derince ilçesi D100 Karayolu Değirmendere Mahallesi mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgilere göre Hakan F. İdaresindeki 41 AAY 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yan yattı. Kazayı göre çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra ekipler olay yerine intikal ederken, otomobil sürücüsü Hakan F. araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Yan yatan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.