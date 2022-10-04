Alkollü sürücü hatalı sollama yaptı, ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil hatalı sollama yapınca tıra ve karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, alkollü otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Eskihisar Mahallesi, Eskihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Hakan Z. idaresindeki 34 CAE 237 plakalı otomobil, yol üzerinde hatalı sollama yapınca ilk olarak karşı istikametten gelen Ahmet Ç. yönetimindeki 16 AC 0092 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışırken daha sonra da Ahmet B. idaresindeki 34 NS 9355 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Ezgi B. ve Sıla B. yaralandı, hafif ticari aracın sürücü Ahmet Ç. aracında sıkıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracındaki yaralıları bırakarak olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, Ahmet Ç.'yi sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan Ahmet Ç. ve diğer yaralılar Sıla B. ile Ezgi B., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yol üzerinde trafik durma noktasına gelirken, araçların yoldan kaldırılmasıyla beraber trafik akışı yeniden kontrollü olarak sağlandı. Daha sonra tekrar olay yerine dönen otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

“Çok şiddetli bir kaza gerçekleşti”

Evinin bahçesinde çay içerken sesi duyup hemen kaza yapanların yardımına koştuğunu söyleyen Serkan Kacar, “Hafif ticari araç Eskihisar tarafına gidiyordu. Beyaz otomobil de Gebze yönüne giderken makas ata ata çıkıyordu. Makas atarken dengesini kaybedip hafif ticari araca vurdu. Daha sonra da tırın arkasına vurdu. Çok şiddetli bir kaza gerçekleşti. Hafif ticari aracın sürücüsü ve otomobildeki kadınlar yaralıydı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmış ama az önce teslim olmuş. Biz burada bahçemizde çay içiyorduk. Sese çıkıp hemen kazaya müdahale ettik. Hemen polisi ve ambulansı aradık. Onlar da hızlı bir şekilde gelerek yardımcı oldular” dedi.

“Buraya acilen çözüm bulunması lazım”

Bu yol üzerinde sürekli kaza olduğunu dile getiren Hayrullah Ayyıldız ise, “En sağ şeritte tır vardı. Otomobil aşağıdan gelirken sollama yaptı ve kaçamadı. Mecbur karşıdan gelen araca çarptı. Ya tıra girecekti ya da karşıdan gelen araca çarpacaktı. Burada çok kaza oluyor. Burada çift çıkış, tek iniş var. Burada yol anında tek şeride düşüyor. Virajı dönen adam yukarıdan araç gelince karar veremiyor. Ya bariyere vuruyor ya yukarıdan gelen araca vuruyor. Başka çaresi yok. Bu burası çok dar. Burada kaza eksik olmuyor. Buraya acilen çözüm bulunması lazım. Biz burada yaşıyoruz, her gün trafik bu şekilde” diye konuştu.