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Alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca asılı kaldı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana uçtu.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Hurdaya dönen otomobil ağaçlara asılı kalırken sürücü yara almadan kurtuldu.


Kaza, sabah saatlerinde İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. (35) idaresindeki 54 DA 041 plakalı otomobil, D-100 Kuruçeşme mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Hurdaya dönen otomobil ağaçlara asılı kalırken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün 84 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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