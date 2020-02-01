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Alkollü sürücünün kullandığı tır bariyerleri parçaladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerleri parçalayarak yoldan çıktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerleri parçalayarak yoldan çıktı. Yara almadan kazayı atlatan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.


Kaza, akşam saatlerinde Gölcük D-130 Karayolu Halıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamürsel yönünden gelen H.S. idaresindeki 41 GF 814 plakalı tır, sürücünün kontrolünden önce bariyerleri daha sonra da trafik ışıklarını parçaladıktan sonra yoldan çıktı. Sürücünün yaralanmadığı kazada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü H.S.'nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayakta durmakta zorlandığı görülen sürücü kontrollerin ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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