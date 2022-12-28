Alo 153'den 1 milyon 205 bin kişiye hizmet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2022 yılında toplam 1 milyon 205 bin kişiyle iletişime geçerek hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi, 153 Çağrı Merkezi ile Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden 7/24 talep ve önerileri alıyor. 2022 yılında sosyal medya üzerinden 25 bin 500 kişi ile iletişime geçildi. 153 Çağrı Merkezi, 2022 yılında toplam 1 milyon 205 bin kişiyle iletişime geçerek hizmet verdi. 54 operatör ile kente hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, talep ve önerileri ilgili birimlere bildirirken, birçok vatandaşa da bilgilendirme hizmeti veriyor.

Kocaeli'nin tercih ettiği ilk numara olan 153, hastane randevusu, adli konular, elektrik arıza, doğalgaz gibi konularda da aranıyor.