Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanı Fuat Çelik, yeni yönetimini açıkladı.

Yaptıkları faaliyetlerle ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Çelik, "Her gün öğrencilere ücretsiz yemek ikram ediyoruz. Gençlerimizin dertleriyle dertleniyoruz" dedi.

Çelik; eğitimden Osman Karaaslan'ın, sosyal faaliyetlerden Enes Kartal ve Mehmet Astoz'un, mali ve idari işlerden Ömer Kolaylı ve Ahmet Aslan'ın, afet arama ve kurtarma faaliyetlerinden Abdullah Atmaca'nın, orta öğretimden ise Alperen Sönmez'in sorumlu olduğunu belirtti.

Öğrencilere her gün ücretsiz yemek verdiklerini söyleyen de Başkan Fuat Çelik, "Her gün öğrencilere Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanlığı'nda ücretsiz yemek ikram ediyoruz. Gençlerimizin dertleriyle dertleniyoruz ve yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.