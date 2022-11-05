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Altın hırsızları polisten kaçamadı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir eve girerek 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 hırsız kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir eve girerek 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 hırsız kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 31 Ekim tarihinde Başiskele'de bir eve girerek 80 bin TL ziynet eşyası çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Şikayet üzerine araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerin A.E. (49) ve G.K. (31) olduğunu belirledi. Operasyon gerçekleştiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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