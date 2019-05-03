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Altın Kiraz Festivali 15-16 Haziran'da Kocaeli'nde

Körfez Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.


Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. Körfez Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis salonundaki toplantıda, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Şener Söğüt, “Mayıs ayı meclis toplantımızı gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Toplantımızda alacağımız kararların özelde bölgemize, genelde ülkemizin hayrına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliklerin yapılmasıyla ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu'nun raporu da oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda bu yıl 46.'sı düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali'nin 15-16 Haziran tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Başkan Şener Söğüt, festivalin Körfez esnafını da kapsayacak şekilde planlanacağını belirtti.


Köyler bölgesindeki 2/B kadastro çalışmaları için bilirkişi seçiminin de yapıldığı meclis toplantısında, 208 yılı mali yılına ait kesin bütçe hesabının görüşülmesi de 6 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'e bırakıldı. Dilek ve temenniler kısmında meclis üyeleri söz alarak, gördükleri eksiklikleri aktardı, talepleri iletti.

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