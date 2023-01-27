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Alüminyum fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasının dış cephesi alevlere teslim oldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasının dış cephesi alevlere teslim oldu.



Yangın, İMES Organize Sanayi Bölgesi 3. Bulvar'da bulunan Onat Alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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