Alzheimer Yaşam Evi'nde ‘Süper Meyve' bereketi

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evinin personelleri, tesisin bahçesinde yetiştirdiği ‘Süper Meyve' olarak da adlandırılan aronyanın çayını demleyip Alzheimer hastalarına ikram etti, hastalar çayın tadına doyamadı.

Sağlık açısından son derece yararlı olan aronya meyvesi, İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi'nde bereket saçıyor. Alzheimer Yaşam Evi personeli, bahçeden topladıkları Aronya meyvelerinden aronya çayı demledi. Alzheimer hastası vatandaşlara ikram edilen çaylar çok beğenildi. Sağlık açısından yararlı olan meyvenin çayını içen hastalar, tadına doyamadı.